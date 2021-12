Dupla do RS é presa ao arrombar caixa eletrônico em Salvador

Dois homens foram presos na madrugada desta quinta-feira, 10, ao serem flagrados arrombando um caixa eletrônico dentro de um supermercado no bairro de Marechal Rondon, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM), houve uma denúncia da ação e, quando uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp BTS chegou no local, encontrou os suspeitos.

Foram apreendidos maçaricos e ferramenta com os criminosos, que são do Rio Grande do Sul. Eles foram apresentados na Central de Flagrante, no Iguatemi.

