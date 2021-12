Dupla de traficantes é presa em flagrante em Cajazeiras

A dupla de traficantes Rodrigo Ventura dos Santos, de 23 anos, e Davi de Jesus Coelho, 26, foi presa na tarde desta quarta-feira, 3, durante a operação intitulada "Central em Paz" pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

D acordo com a polícia, Rodrigo estava passando pela rua Elízio Medrado, com uma motocicleta com placa do município de Pojuca, quando policiais da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) suspeitaram e o abordaram. Com ele, foram encontrados uma pistola ponto 40, munição e 12 pinos de cocaína. Davi percebeu a ação dos policiais e tentou fugir, mas foi detido na rua Eulina Silva, com 63 pedras de crack. Ambos foram autuados em flagrante por tráfico, e Rodrigo por porte de arma.

A ação tem por objetivo combater o crime nas áreas de Tancredo Neves, Pau da Lima e Cajazeiras e busca, principalmente, localizar os homicidas já identificados pela Polícia Civil. A operação não tem data para terminar e será realizada semanalmente.

adblock ativo