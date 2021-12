Dupla armada com facão assalta três pessoas em sala de aula na UFBA

Dois homens armados com um facão assaltaram três pessoas dentro de uma sala de aula do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro de Ondina, em Salvador.

De acordo com uma das vítimas, que pediu para não ser identificada, a dupla chegou na instituição de ensino, por volta das 9h desta quarta-feira, 22, e ordenou que todos colocassem seus celulares e notebook dentro de uma mochila que estava com eles.

Segundo ela, um dos homens chegou a afirmar que voltaria ao local na quinta-feira, 23. “Ele saiu gritando pra gente não falar nada pois iriam voltar amanhã. Estou apavorada”, contou. Após o ocorrido, estudantes da Universidade compartilharam áudios e informações sobre o caso nos grupos de Whatsapp.

O caso foi registrado na 7ª Delegacia Territorial do Rio Vermelho. Em nota, a Polícia Civil informou que solicitou imagens das câmeras de segurança, para auxiliar na investigação.

Em nota, a Ufba informou que Coordenação de Segurança da universidade (Coseg) foi acionada pela direção do Instituto, prestando apoio às vítimas e acompanhando-as para prestar queixa na delegacia.

A Coseg forneceu à polícia civil imagens que permitem a identificação dos delinquentes. As câmeras de vigilância mostraram também que eles fugiram pela Garibaldi, em direção à Federação.

A administração central segue acompanhando e apoiando totalmente o grupo assaltado.

