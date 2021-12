Dupla armada assalta boate no bairro do Rio Vermelho

Dois homens, que não foram identificados, assaltaram a boate San Sebastian, localizada no Rio Vermelho, em Salvador, no final da tarde da última terça-feira. De acordo com a assessoria do local, a casa de show não estava em funcionamento, apenas a administração.

Ainda de acordo com a assessoria, os trabalhadores foram feitos de reféns no escritório. Celulares e cerca de R$ 3 mil reais foram levados pela dupla.

Uma funcionária teve ferimentos leves e foi atendida em um hospital da capital baiana.

O crime foi registrado na 7ª Delegacia de Polícia, no bairro do Rio Vermelho.

