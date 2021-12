Dunas do Parque da Cidade são invadidas, alertam moradores

As dunas do Parque da Cidade, em local próximo ao Nordeste de Amaralina, estão sendo tomadas por uma invasão. No local, os moradores estão construindo casas e barracos de madeira. A denúncia foi feita por moradores do Loteamento Alto do Parque, no Itaigara, que se mostraram preocupados com o crescimento da ocupação que, segundo eles, começou em novembro do ano passado. Com medo de sofrer retaliação, os denunciantes pediram para não ser identificados.

Nesta terça-feira, 26, a reportagem flagrou moradores construindo uma cerca de madeira no local, que também já tem plantação de bananeiras. De um ponto próximo ao local invadido foi possível fazer uma foto panorâmica.

"Minha preocupação é com esta área do Parque da Cidade, que já vem sendo devastada historicamente. Nós, moradores de Salvador, não podemos deixar isso acontecer, pois o parque é um dos poucos 'pulmões' da cidade", comentou uma das pessoas que fizeram a denúncia.

Patrimônio ameaçado - O morador contou que já fez queixas junto à ouvidoria da Prefeitura de Salvador, mas não obteve resposta. "Pelo desenvolvimento da invasão, nada foi feito. Agora eles estão no areal, mas daqui a pouco chegam à área de mata do parque", disse, lamentando a ausência de fiscalização. O Parque Municipal Joventino Silva (nome original) abrange uma área de 720 mil m². Ali, ainda podem ser vistas árvores típicas de dunas, como cajueiro, mangabeira e cajazeira.

Com a invasão, os moradores temem que o verde seja ainda mais destruído. "É uma das poucas áreas verdes da cidade. Preservá-la é uma obrigação nossa, para não deixar que aconteça o que aconteceu na (avenida) Paralela, que desmataram tudo", pontuou outra denunciante.

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) informou que uma equipe de fiscalização do órgão já foi acionada para tomar as devidas providências. A autarquia não comunicou quando a ação fiscal será realizada, mas ressaltou que a equipe de fiscalização irá ao local.

Pituaçu - No Parque Metropolitano de Pituaçu, construções erguidas em meio à vegetação remanescente de mata atlântica também chamam a atenção. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informou que já recebeu denúncias sobre o caso e que irá nos próximos dias direcionar uma equipe de fiscalização ao local para apurar se as construções são irregulares ou não.

