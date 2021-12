Duas pistas do complexo Nova Rótula estão liberadas para tráfego de veículos

Dois dos cinco viadutos do complexo viário da Nova Rótula do Abacaxi já estão liberados para o trânsito de veículos. Os condutores que seguem do Retiro, sentido Iguatemi, e também no sentido contrário, já podem utilizar as novas pista neste domingo, 1º.





A abertura da via estava prevista para sábado, 31, mas precisou ser adiada para hoje porque a pavimentação do final do viaduto que liga a Rótula ao Iguatemi estava inacabada, de acordo com a assessoria da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Obras – Os cinco elevados do complexo Nova Rótula têm o objetivo de melhorar a circulação de veículos em Salvador. Uma das vias liberadas hoje tem 345 metros de extensão e liga o Iguatemi ao Retiro. A segunda, de 336 metros, faz a conexão em sentido contrário.

As obras das outras três vias estão previstas para serem concluídas em setembro e serão responsáveis por ligar avenidas movimentadas a pontos estratégicos de locomoção de veículos e pedestres. Os elevados farão a ligação da BR-324 à Avenida Heitor Dias, da Avenida Heitor Dias ao Cabula e à BR-324 e do Cabula/Rótula do Abacaxi à Avenida Heitor Dias.

As obras, de acordo com a Transalvador, contribuirão para desafogar o trânsito em áreas de grande movimentação, como o Iguatemi e Avenida Paralela, que acabam sendo atingidas pelos congestionamentos na região da Rótula.

