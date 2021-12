Duas pessoas são socorridas de barranco que caiu

Duas pessoas foram soterradas após o desabamento de um barranco em cima de um ponto de ônibus, em frente ao Mercado do Rio Vermelho, na avenida Juracy Magalhães, nesta quinta-feira, 9. De acordo com a assessoria da Polícia Militar (PM-BA), as vítimas foram parcialmente encobertas.

Um motociclista que passava pelo local prestou os primeiros socorros a uma das vítimas, que foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) para um hospital da cidade. A outra conseguiu sair sozinha do soterramento, de acordo com a PM.



Segundo a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), uma mulher de 25 anos e um homem de 55 anos foram encaminhados com quadro estável para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde iriam realizar exames.

O Corpo de Bombeiros permaneceu no local para verificar se havia outras pessoas soterradas, o que foi descartado no início da tarde. A equipe do resgate trabalhou na remoção da terra que deslizou para a avenida com uma retroescavadeira.

Funcionários da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa) e pessoas que passavam na avenida, também ajudaram para retirar a terra e resgatar as primeiras vítimas.

Um engenheiro da Defesa Civil de Salvador (Codesal) esteve no local para atender a ocorrência. Segunda a assessoria do órgão, após a chegada dele, nenhuma vítima foi encontrada. Mas ele ouviu relato de que a população teria socorrido alguns feridos.

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) mandou uma equipe para desligar a rede elétrica para que o Corpo de Bombeiros trabalhe com segurança.

Na manhã desta quinta, foram registrados em diversos pontos da cidade alagamentos, semáforos quebrados e canais que transbordaram. As ocorrências complicaram o trânsito nas principais vias de Salvador.

Homem foi resgatado com vida (Foto: Alexandre Prado | Cidadão Repórter)

