Duas pessoas são presas no aeroporto de Salvador por tráfico de drogas

Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas interestadual no aeroporto internacional de Salvador. De acordo com a Polícia Federal (PF), uma mulher foi flagrada nesta sexta-feira, 14, com 18 quilos de maconha, trazida de Porto Velho (RO). Ela foi detida quando entregava o material para um homem, que também foi preso.

Segundo a PF, a droga encontrava-se na forma de "skunk", que é uma variedade de maconha que pode ter até 10 vezes mais de concentração do princípio ativo. Por conta disso, o entorpecente tem um alto valor no mercado.

Os policiais também apreenderam um carro com a dupla, que vai responder por tráfico de entorpecentes. A pena mínima para este crime é de 5 anos de prisão.

A droga estava com uma mulher que vinha de Porto Velho, em Rodônia (Foto: Diculgação | PF)

