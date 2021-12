Duas pessoas são mortas e outras duas baleadas após invasão de casa

Um homem e um adolescente foram mortos na noite desta terça-feira, 12, no bairro de Boa Vista de São Caetano, em Salvador. Cerca de 20 homens invadiram o imóvel onde as vítimas estavam – na travessa São Francisco, no final de linha de ônibus, por volta das 23h20 – e atiraram à queima-roupa.

Ainda não identificado, o homem foi atingido com tiros na cabeça, no pescoço, nos braços, no abdômen e em uma das pernas. O adolescente, identificado pelas iniciais L.G. de B.A, foi baleado na cabeça, no tórax, em um dos braços e nas costas.

Além deles, Adriana Santana dos Santos, 33 anos, e Luan Felipe Santos Costas, 18 anos, também estavam no imóvel e foram baleados. A mulher foi atingida no ombro. Já o jovem foi baleado no abdômen.

Os dois foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, onde estão internados. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

