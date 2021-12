Duas pessoas são atropeladas em fila de emprego no Comércio

Um homem e uma mulher foram atropelados por um carro na manhã desta segunda-feira, 3, em frente ao Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm), na rua Miguel Calmon, no Comércio, em Salvador. O carro também invadiu a calçada e derrubou um telefone público do local.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), as vítimas estavam na fila do Simm aguardando senhas para vagas de emprego no momento do acidente.

A mulher teve fratura na perna e foi conduzida por uma equipe da Salvar para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela, assim como da outra vítima.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), uma equipe do órgão esteve no local, mas não encontrou mais as vítimas. O veículo foi guinchado para o pátio do órgão. Por conta do acidente, o trânsito ficou lento no local.

