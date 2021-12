Duas pessoas morrem em fuga de bandidos na Boca do Rio

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas durante a fuga de bandidos na noite desta quinta-feira, 2, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Segundo nota oficial da Polícia Militar, por volta das 19h30 houve uma denúncia sobre três homens que realizaram assaltos na rua Lavínia Magalhães. Uma viatura do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), foi ao local, e foram recebidos a tiros pelos criminosos.

Houve troca de tiros e um dos bandidos foi baleado. Os homens então fugiram e foram perseguidos pelos agentes. O carro, um Cross Fox roubado, onde os bandidos estavam bateu em um carro Siena e acabou capotando. O motorista do Siena teve ferimentos leves e foi socorrido para o posto de saúde do Marback.

Além da colisão, o veículo com a quadrilha acabou atropelando quatro pessoas que estavam na calçada, uma delas morreu no local. A vítima foi identificada como Edelzuita Cerqueira, 52 anos. Um dos bandidos, que não teve o nome divulgado, também morreu logo após ser socorrido para o Hospital Roberto Santos. Os outros dois criminosos conseguiram fugir.

As outras três vítimas, que estavam na calçada, foram socorridas por unidades da Salvar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. O estado de saúde delas não foi divulgado.

adblock ativo