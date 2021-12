Duas pessoas morrem em confronto com a polícia em Salvador

Duas pessoas morrem em dois confrontos com a polícia, nesta sexta-feira, 22, em Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), primeira ocorrência foi na localidade da Canjira, na avenida Vasco da Gama. Policiais faziam patrulhamento durante a tarde, quando um grupo começou a atirar. Após confronto, um deles, não identificado, foi atingido, socorrido, mas não resistiu.

Com a vítima foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, 52 pedras de crack, 38 pinos de cocaína e duas balanças.

Já durante a noite, aproximadamente 23h, guarnição policial realizava ações ostensivas na avenida Afrânio Peixoto quando transeuntes denunciaram a presença de traficantes na localidade de Santa Luzia. Durante apuração, os militares avistaram os suspeitos e houve confronto.

Um dos integrantes do grupo, também sem documentos, foi acertado, levado para o Hospital do Subúrbio, porém não resistiu. COm ele foram apreendidos m revólver calibre 38 e porções de maconha.

adblock ativo