Duas pessoas morrem e uma fica ferida após batida de motos no Pau Miúdo

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente de moto que ocorreu na madrugada deste domingo, 14, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), os veículos colidiram frontalmente.

O acidente ocorreu por volta das 1h30, na rua Marquês de Maricá. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda são desconhecidas. A identidade e o estado de saúde da vítima de ferimento não foram informados.

