Duas pessoas foram detectadas com HIV durante a parada gay

Duas pessoas foram diagnosticadas com o vírus HIV e oito com sífilis durante a Parada Gay da Bahia, realizada no domingo, 13. Uma ação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do projeto Fique Sabendo, realizou 79 testes rápidos para detecção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).

Os pacientes com o resultado positivo receberam orientações dos aconselhadores sobre as doenças e foram encaminhados para uma unidade de referência da rede municipal. Além dos exames, agentes comunitários de saúde distribuíram no entorno da festa preservativos masculinos e femininos, unidades de gel lubrificante e panfletos educativos visando interromper a cadeia de transmissão das DSTs.

Segundo a prefeitura, Salvador é a 12ª cidade entre as capitais brasileiras em incidência do HIV. Para enfrentamento da Aids, a SMS ampliou o número de unidades de saúde que realizam o teste rápido para detecção do HIV: eram 33 no início de 2013, passando para 107 unidades em setembro de 2015. Além de capacitar mais de 260 profissionais entre médicos e enfermeiros da atenção básica para a realização desses exames.

adblock ativo