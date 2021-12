Duas pessoas ficam feridas em queda de toldos na Orla

Dois homens ficaram feridos após a queda de dois toldos neste domingo, 27, durante um evento no antigo Clube Espanhol, na orla de Salvador. De acordo com o gestor presidente do empreendimento, Humberto Campos, associados do clube participavam de um café da manhã quando o vento arrastou dois toldos, que atingiram outras duas estruturas montadas no local.

Um dos convidados, Hermes Campeiro Leiro, de 55 anos, teve um corte na cabeça e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Outro homem ficou ferido no braço e foi levado por populares para o Hospital Aliança.

Funcionários da Defesa Civil de Salvador e da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) estão no local. De acordo com o fiscal da Sucom, Celso Jorge Carvalho, o clube foi notificado e autuado porque não solicitou licenciamento para montagem de estrutura para o evento, o que seria obrigatório.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fará perícia no local e depois os toldos serão desmontados pela empresa M4, responsável pela estrutura.

