Duas pessoas ficam feridas em queda de montanha-russa

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente no Golden Park, na Paralela, na noite desta terça-feira, 25. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), o carrinho da montanha-russa caiu com duas pessoas dentro. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE).



Vanderson Ramos e Francisco Carlos Santos tiveram ferimentos leves. Os dois receberam alta do HGE na manhã desta quarta-feira, 26, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

