Duas pessoas ficam feridas em engavetamento na orla de Armação

Um engavetamento com quatro veículos deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado, 21, no bairro de Armação, na orla de Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 9h10, em frente ao restaurante Ki Muqueca, na avenida Octávio Mangabeira, sentido Centro.

Segundo o órgão de trânsito, as vítimas, não foram identificadas, tiveram ferimentos leves e foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Os veículos já foram removidos e o trânsito flui sem retenção na localidade.

Houve também o registro nesta manhã da morte de taxista, que perdeu o controle do veículo e colidiu em um muro de uma loja na avenida Vasco da Gama. Valdir Santos Silva, 65 anos, morreu no local.

A Transalvador registrou nas últimas 12 horas, quatro acidentes com três feridos.

