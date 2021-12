Duas pessoas ficam feridas após colisão entre moto e dois carros em Salvador

Um acidente entre uma moto e dois carros deixou duas pessoas feridas na avenida Luís Viana Filho, em Salvador. O caso aconteceu na manhã deste domingo, 3.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu na região do Parque de Exposições. As duas pessoas que estavam na moto ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os ocupantes dos carros não tiveram ferimentos e ajudaram a socorrer as vítimas feridas.

De acordo com o balanço de acidentes da Transalvador, das 19h da sexta-feira, 1º, até as 6h59 desta segunda, 4, foram registrados 9 acidentes com 11 vítimas não-fatais.

