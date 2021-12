Duas obras são embargadas por falta de alvará

Duas obras irregulares foram embargadas na região do Circuito Dodô nesta quinta-feira, 8, durante fiscalização da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom). Uma construção sem alvará emitida pela órgão foi autuada na Rua Professor Sabino Silva, no bairro do Jardim Apipema.

Os agentes do Setor de Apreensão e Demolição (SAD) apreenderam, ainda, 335 blocos de cimento que estavam depositados em área pública. A falta de licença também foi o motivo do embargo de uma obra de ampliação e reforma, na Avenida Garibaldi.

