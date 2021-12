Duas obras de contenção de encostas são entregues

A manicure Raidalva Campos, de 55 anos, diz que vai passar a dormir mais tranquila com a família, depois de ver concluída a obra de contenção da encosta próxima de casa, na travessa São Roque, próximo à Av. Heitor Dias, na Baixa de Quintas.

A intervenção – junto com outra obra na Av. Serrão – foi entregue na manhã desta segunda-feira, 23, pelo governador Rui Costa. As melhorias custaram aos cofres públicos um investimento na ordem de cerca de R$ 820 mil.

As obras somam 1.364 m² de encostas contidas, ao longo de 175 metros. Além das contenções, foram executadas intervenções de pavimentação das ruas, implantação de passeios, novas escadarias, corrimãos e acessos complementares.

“Agora estamos mais tranquilos, pois a gente vivia com medo, principalmente quando chovia”, recorda dona Raidailva. “A rua virava uma cachoeira, o barro cedia e havia o risco de as casas descerem junto com a lama”, completou ela.

“A gente trabalhava preocupado com quem estava em casa”

Morador

Nascido na localidade, o porteiro José Antônio, 51, espera que os tempos de aflição fiquem no passado: “A gente saía para trabalhar e passava o dia preocupado com quem estava em casa. Quando chovia, passávamos o dia olhando o barranco pela janela”.

Para o governador, foi alcançado o objetivo de levar tranquilidade aos moradores das duas localidades, antes da chegada do período chuvoso.

“São algumas centenas de famílias que vão poder dormir mais sossegadas, mesmo nos dias de chuva forte”, afirmou Rui Costa.

O chefe do executivo estadual afirmou que o governo já planeja iniciar intervenções semelhantes na periferia da cidade, em locais como o subúrbio.

“Além disso, sempre que fazemos as encostas levamos equipamentos públicos que possam melhorar as vidas das pessoas”, disse Rui.

De acordo com o governador, mais de 100 áreas na capital baiana foram incluídas no Programa de Prevenção de Desastres Naturais, da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder). “Até agora, foram aplicados cerca de R$ 240 milhões nessas obras”, concluiu o governador.

