Duas mulheres são presas após anunciar assalto em Paripe

Duas mulheres foram presas durante um assalto a ônibus em Paripe, no Subúrbio Ferroviário. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motorista do coletivo fez sinal de luz para chamar atenção de policiais militares que faziam ronda na região.

O ônibus foi interceptado e Francielle dos Santos de Jesus, 24 anos, e Taliane Silva da Paz, 19, foram flagradas com uma faca do tipo peixeira, além de porções de maconha. Elas foram levadas para o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc).

A prisão aconteceu nesta quinta, 5.

adblock ativo