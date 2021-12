Duas mulheres são mortas dentro de ônibus em Cajazeiras

Duas mulheres foram mortas dentro de um ônibus no bairro de Cajazeiras, na noite desta sexta-feira, 3. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), Luciana Barreto Santos, 20 anos, e outra mulher de identidade ignorada estavam em um veículo da empresa OT Trans, que fazia a linha Jardim Cajazeiras x Estação Pirajá quando foram baleadas.

Luciana foi atingida em várias partes do corpo. Já a mulher foi baleada no rosto. As duas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A polícia não soube confirmar a motivação do crime, mas desconfia que o duplo homicídio tenha relação com o tráfico de drogas.

De acordo com populares, Luciana Barreto teria envolvimento com o tráfico de drogas e foi proibida por criminosos de entrar na localidade. Porém, nesta sexta ela resolveu visitar o bairro para se despedir da família.

Na saída, foi para o final de linha pegar o ônibus, onde aconteceu o crime. Ainda segundo populares, a outra jovem morreu porque estava acompanhando Luciana.

A ocorrência é investigada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Luciana Barreto, 20 anos, era o alvo dos bandidos, segundo populares (Foto:Reprodução | WhatsApp)

