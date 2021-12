Duas mulheres são estupradas e esfaqueadas na Bahia

Duas mulheres foram violentadas e esfaqueadas na noite desta quinta-feira, 17, em um intervalo de 20 minutos, em Salvador e na Região Metropolitana. O primeiro caso aconteceu às 18h30, em Simões Filho. A professora Edileia de Jesus dos Santos, 31 anos, foi abordada quando deixava o trabalho.

Ela foi esfaqueada quatro vezes no pescoço, tórax e braço. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem, que cometeu o crime, não foi identificado. A violência causou revolta na população, que protestou nesta manhã.

Vinte minutos depois do crime contra a professora, uma jovem de 19 anos foi estuprada dentro da casa da irmã na Rua da Jamaica, no Bairro da Paz, em Salvador. O criminoso, que não foi identificado, esfaqueou a vítima no pescoço. Ela está internada em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital Geral do Estado (HGE), de acordo com o posto policial do local.

Violência

Crimes como esses não são incomuns no Brasil. A cada 90 minutos, uma mulher é assassinada no País, de acordo com o estudo 'Violência contra a mulher: feminicídios no Brasil', elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), entre 2009 e 2011.

A Bahia é considerada um dos estados com maiores índices de violência contra a mulher, junto com o Espírito Santo, Alagoas e Roraima.

