Duas mulheres realizam tentativa de assalto à loja e mantém vendedora refém

Um estabelecimento comercial foi alvo de assaltantes na manhã desta terça-feira, 31, no bairro de São Marcos, em Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a situação ocorreu por volta de 9h30, na loja Donna Bella Cabelos Naturais, localizada na Rua Direta do bairro.

Agentes da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram no local do crime. No salão a equipe constatou que haviam duas mulheres, ambas de 20 anos, roubando cabelos utilizados para a confecção de mega hair.

Ao notar a chegada dos policiais, as suspeitas fizeram uma funcionária do estabelecimento refém. Após negociação com os militares, a profissional foi liberada. Com uma das mulheres foi encontrado um revólver calibre 38.

A ocorrência foi registrada na 10ª delegacia.

