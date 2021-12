Duas mulheres ficam feridas em acidente na Via Regional

Uma colisão entre uma moto e um carro deixou duas pessoas feridas, nesta sexta-feira, 22, na Via Regional, nas imediações do bairro Castelo Branco, em Salvador.

As informações iniciais são de que duas mulheres estavam a bordo da motocicleta e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o tráfego chegou a ficar lento no local, mas as viaturas enviadas já liberaram a via.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

