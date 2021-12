Duas mulheres ficam feridas em acidente na Avenida ACM

Uma Land Rover cor preta, placa JPS-5525, bateu no fundo de um Gol, modelo da década de 90, placa JNB-4797, por volta de 18h30 deste sábado, 20, na Avenida ACM, próximo ao Corpo de Bombeiros. O motorista da Land Rover fugiu logo em seguida.





O motorista do Gol, Sinval Oliveira dos Santos, 39, não teve ferimentos, mas as duas passageiras ficaram presas dentro do carro e só foram retiradas com a chegada do Samu.



Vanessa Andrade da Mota, 27, bateu a cabeça, mas estava consciente até a chegada dos médicos. Os profissionais tiveram mais difuldade para retirar a carona do banco da frente, identificada apenas como Cristiane. Ela estava consciente, mas, por conta dos estragos no veículo, foi preciso retirar parte das ferragens para que pudesse sair.

Segundo Sinval, por causa do intenso fluxo, ele precisou parar pouco depois do Corpo de Bombeiros quando seu veículo foi atingido.

