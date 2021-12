Duas mulheres ficam feridas após serem atropeladas na região da praia de Cantagalo

Duas mulheres ficaram feridas após serem atropeladas na noite desta terça-feira, 29, na Praia do Cantagalo, na Cidade Baixa, em Salvador.

De acordo com informações de testemunhas, as vítimas estariam na praia e foram atingidas por um veículo quando deixavam o local e tentavam atravessar a rua. O condutor do veículo teria fugido sem prestar socorro.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as vítimas. O estado de saúde das jovens é desconhecido.

