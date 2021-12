Duas mulheres e um homem são mortos a tiros em São Cristóvão

Duas mulheres e um homem foram mortos a tiros na noite desta quinta-feira, 6, na rua Alto do Girassol, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. As vítimas não foram identificadas.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o triplo homicídio aconteceu no meio da rua, por volta das 22h30. As vítimas foram atingidas na região das costas, pescoço, tórax e cabeça.

Não há informações sobre a motivação e a autoria do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso.

