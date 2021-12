Duas linhas de ônibus têm trajeto alterado no Subúrbio

Os moradores de um novo condomínio na Lagoa da Paixão, na Suburbana, terão duas novas linhas de ônibus a partir da próxima segunda-feira, 15. O empreendimento faz parte do Minha Casa, Minha Vida e abriga famílias que perderam as casas por conta da chuva do ano passado em Salvador. Cerca de duas mil pessoas moram no local.



Os coletivos, que fazem a linha Hospital do Subúrbio-Estação Pirajá (código 1629), e Vista Alegre-Alto de Coutos-Baixa do Fiscal (código L110), terão seus itinerários alterados para atender à demanda.

Funcionamento

A linha Hospital do Subúrbio-Estação Pirajá receberá ainda o reforço de mais um coletivo na frota. O roteiro passa pela Estrada da Base Naval, rua Morada da Lagoa e faz o retorno para acessar a rua Morada da Lagoa, Estrada da Base Naval e então volta a fazer o itinerário normal.

Já a linha Vista Alegre-Alto de Coutos-Baixa do Fiscal, que integra o Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), fará o seguinte roteiro: Terminal Baixa do Fiscal, avenida Suburbana, rua Jubiabá, Terminal de Alto de Coutos, Ligação Alto de Coutos - Vista Alegre, Terminal de Vista Alegre, Estrada da Base Naval de Aratu, rua Morada da Lagoa e faz o retorno próximo à última quadra de futebol, segue pela rua Morada da Lagoa, Estrada da Base Naval de Aratu, rua Almirante Tamandaré (Terminal Escola de Menor), Largo de Paripe, avenida Suburbana e Terminal da Baixa do Fiscal.

adblock ativo