Duas embarcações do sistema ferryboat estão suspensos e passam por reforma

Duas embarcações do sistema ferryboat encontram-se fora de operação no presente momento. Os ferries Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares passam por processo de docagem, uma reforma nos equipamentos que visa a manutenção da segurança e é feita em dique seco por profissionais especializados.

O barco Rio Paraguaçu estava aguardando a disponibilidade de vaga na Base Naval de Aratu e foi deslocado nesta segunda-feira, 15, para início do processo de docagem. Já o Zumbi dos Palmares, foi deslocado no dia 28 de março para o estaleiro localizado em Santa Catarina. De acordo com Peter Ude, diretor institucional da Internacional Travessias, a opção de deslocá-lo para Santa Catarina visa ganhar tempo, visto que o trabalho mapeado nesta embarcação será mais extenso e há um objetivo para que o ferry retorne o mais breve possível.

O processo de docagem e a duração do mesmo pode variar de acordo com as necessidades de cada embarcação. É comum são revisados os sistemas hidráulicos e elétrico, se faz a revisão dos motores, renovação de pintura e dos assentos, bem como outras intervenções consideradas importantes para garantir melhoria em condições de navegabilidade, segurança e comodidade aos passageiros. O custo de cada docagem também pode variar a depender da demanda e pode ir de R$ 2,5 a R$ 5 milhões. A ITS trabalha para que ambos os ferries estejam disponíveis já em junho.

Na quarta-feira, 10, a ITS informou que iria atuar com cinco embarcações durante o feriado da Semana Santa.

As docagens podem ser feitas em caráter emergencial, para corrigir uma falha, ou regular, realizada de forma obrigatória conforme determinado pela classificadora Registro Brasileiro de Navios e Aeronaves e Capitania dos Portos.

Tempo de espera

Motoristas esperam até 1h30 para embarcarem no ferryboat na manhã desta segunda-feira, 15, no terminal de São Joaquim, em Salvador.

De acordo com a Internacional Travessias, empresa responsável pela administração do ferryboat, as embarcações Pinheiro, Anna Nery, Maria Bethânia e Dorival Caymmi estão em operação, com saídas nos horários regulares (de hora em hora).

O movimento é tranquilo para o embarque de veículos no Terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, e pedestres nos dois terminais.

