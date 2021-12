Duas crianças ficam feridas após ônibus pegar fogo em Salvador

Duas crianças ficaram feridas após um ônibus da empresa Integra que fazia linha Parque São Cristovão - Barroquinha, pegar fogo na tarde desta sexta-feira, 18, no Vale do Nazaré, nas proximidades do Hospital Izabel, em Salvador. O acidente ocorreu por voltas das 14h40, sentido 7 portas. "Foi do nada, eu estava do lado da minha sobrinha com o cachorro na mão, o motorista pulou para fora gritando que era fogo. Eu desci e fiquei assustada gritando minha filha, com isso, ela acabou caindo no fogo, mas consegui segurar ela", disse Tatiana Maria de Jesus, mãe de uma das vítimas.

De acordo com o cobrador Anderson Silva Aleluia, o acidente foi motivado por uma pane elétrica. "O motorista que percebeu, e ele falou para o pessoal descer, eu pensei que era assalto, depois disso começou a sair uma faísca e a chama subiu, o pessoal saia pela janela", explica.

No ônibus, haviam 28 passageiros. Segundo o agente de trânsito da Transavaldor, Everaldo Nascimento, o veículo será levado para perícia no GETRAN.

