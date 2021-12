Duas adolescentes são mortas a tiros em Cajazeiras VIII

Duas adolescentes, uma de 11 anos e outra de 15 anos, foram mortas a tiros na madrugada desta quarta-feira, 9, no loteamento Mangabeira, no bairro de Cajazeiras VIII. Segundo Carlos Bond, chefe do Serviço de Investigação (S.I.) da 13ª CP (Cajazeiras), Sirlene Conceição Santos e Tatiane Ribeiro foram atingidas com vários tiros na cabeça, e a morte teria sido encomendada por uma outra adolescente, de prenome Kátia.



De acordo com Carlos Bond, na última sexta-feira, 4, as vítimas teriam brigado com Kátia e com uma jovem que ainda não foi identificada por causa de um rapaz. Como as vítimas teriam "ganhado a disputa", Kátia prometeu mandar Igor, que é seu namorado, matar as duas. Ainda segundo o chefe do SI, todas as envolvidas na disputa teriam ligação com o traficante de drogas da região conhecido como "Café", que teria Igor como seu braço direito.



Em depoimento à polícia, a mãe de Sirlene, Ednalva Conceição dos Santos, confirmou que houve a briga e contou que a filha levava uma vida desregrada, que saía de casa sempre à noite, por volta da 18h, e só voltava para dormir de madrugada.

Já a irmã de Tatiane, Márcia Cristina Ribeiro, também confirmou a briga aos policiais, mas disse que a irmã não morava mais com os pais e que não tinha muitas informações sobre a vida da irmã, que estaria morando na casa da outra vítima do crime.

Com redação de Michele Mendes | A TARDE On Line.

