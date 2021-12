Duas adolescentes são baleadas em assalto a ônibus na Heitor Dias

Duas adolescentes de 16 e 17 anos foram baleadas por volta das 7h40 desta quinta-feira, 18, depois que um homem, ainda não identificado, assaltou um ônibus na avenida Heitor Dias, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros às vítimas, que foram levadas para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho (HGESF), no Pau Miúdo. Ainda não informações sobre o estado de saúde das feridas.

De acordo com polícia, o suspeito roubava celulares dos passageiros que estavam no coletivo quando um passageiro, que também não foi identificado, acabou reagindo a ação do criminoso e entrou em luta corporal com o bandido. Neste momento, o criminoso, fez os disparos que atingiram as duas jovens.

Uma guarnição da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (37ª CIPM/Liberdade) foi acionada, mas, quando a viatura chegou no local, o criminoso já havia fugido. Os policiais chegaram a realizar buscas pela região, mas o suspeito não foi encontrado.

