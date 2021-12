Drogas são encontradas em telhado de escola em Paripe

Sessenta e quatro porções de drogas foram encontradas no telhado do Escola Municipal Almirante Ernesto Mourão de Sá, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A apreensão ocorreu nesta segunda-feira, 4, mas só foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) na manhã desta terça, 5.

Além da droga, Gilvanei Santos Oliveira, 29 anos, conhecido como "Gil", foi preso em flagrante no local. Segundo a SSP, após uma denúncia anônima, policiais militares estiveram na unidade de ensino em Paripe e notaram o comportamento suspeito de dois homens na porta do colégio, que correram em seguida.

Um deles, Gil – irmão de um detento custodiado no sistema prisional – foi alcançado e acabou apontando o esconderijo das 51 trouxas de maconha e 13 sacos de cocaína. A polícia ainda encontrou R$ 99 em dinheiro no telhado.

adblock ativo