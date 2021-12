Drogas, rádio transmissor e munições são encontradas na Estrada do Derba

Policiais apreenderam 2 kg de maconha, rádio transmissor, balança e munições dos calibres 38, 380 e 12 nas margens da BA-528, conhecida como Estrada do Derba. Nenhum suspeito foi encontrado no local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os agentes da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Paripe) realizavam varreduras em Paripe quando foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) com a informação de que homens estavam armados em outro ponto do bairro. Com esta denúncia, os policiais fizeram buscas em matagais da região.

Nenhum suspeito foi encontrado e os materiais foram apresentados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

