Drogas que seriam comercializadas no carnaval são apreendidas em Sussuarana

Trinta quilos de maconha foram apreendidos no bairro de Sussuarana, em Salvador, no final da manhã desta quinta-feira, 19. Segundo levantamento realizado por equipes da 11ª Delegacia Territorial (Tancredo Neves) e do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), a droga seria comercializada durante o carnaval.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), os homens conhecidos como 'Cesinha', 'Penga', 'Couro' e 'Naiara', suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que atua nos bairros de Sussuarana, Tancredo Neves e Beiru, conseguiram fugir durante a ação policial.

Ainda segundo a SSP, na residência onde as drogas foram encontradas, os policiais civis apreenderam também 11 coletes balísticos, facas e grande quantidade de material para embalar a droga. A quadrilha tem envolvimento com homicídios e roubos.

