Drogas que seriam arremessadas em presídio da Mata Escura são apreendidas

Uma sacola contendo maconha e cocaína foi apreendida na noite desta segunda-feira, 4, nas proximidades do módulo V da penitenciária Lemos Brito, no bairro da Mata Escura, em Salvador. Durante as rondas no local, os policiais do Batalhão de Polícia de Guardas (BPGD) encontraram o material que seria arremessado.

Três quilos de maconha e meio quilo de cocaína foram encontrados. “Fizemos rondas na parte externa do presídio, no intuito de localizar quem deixou a sacola, mas não encontramos os autores”, relatou o subcomandante do BPGD, major Carlos Fernando Leite Teixeira Júnior.

Ainda segundo o oficial, os pacotes foram deixados em determinados pontos, para depois tentarem fazer o arremesso. “Trabalhamos para impedir essa prática ilícita”, completou o major Fernando.

adblock ativo