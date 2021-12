Drogas, facas e celulares são apreendidos durante operação em presídio de Itabuna

Drogas, armas e celulares foram apreendidos após megaoperação "Brian" e "Reação" que acorreu no domingo, 2, no présido de Itabuna (a 450 quilômetros de Salvador)

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP), após prenderem nove suspeitos envolvidos com tráficos de drogas, homicídios e roubos em Itabuna, a SSP executou uma nova etapa da Megaoperação "Brian" e "Reação" em conjunto com a Secretaria de Administração Prisional e Ressocialização (Seap).

Após uma revista intensificada e mapeamentos, foram localizados 20 celulares, 12 chips, 29 porções de maconha, três facas, além de uma porção de cocaína, dentro das celas. A ação contou com equipes Independente de Policiamento Especializado (Cipe) e com Grupamento Aéreo ( Graer).

Os detentos identificados como donos dos matérias ilícitos serão indiciados. O trabalho em conjunto entre SSP e SEAP continuará por tempo indeterminado na unidade prisional.

