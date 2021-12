Drogas e pistola são apreendidas no Bairro da Paz

Policiais das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico apreenderam na madrugada deste sábado, 3, uma pistola e drogas, durante patrulhamento de rotina no Bairro da Paz, em Salvador.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os agentes entraram no bairro e avistaram um homem com uma sacola e volume por baixo da camisa. O suspeito, de idade não revelada, foi cercado e durante a abordagem foram apreendidos uma pistola calibre 380, carregador, munições, 45 pedras de crack, 44 pinos com cocaína, uma porção de maconha, uma pequena quantia em dinheiro, entre outros materiais.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes. "Momentaneamente, menos um traficante nas ruas. Seguimos fazendo a nossa parte", disse o comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemany.

adblock ativo