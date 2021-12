Drogas e munições são encontradas no Cabula através do Disque Denúncia

Mais de 30 munições e diversas drogas foram encontradas, na terça-feira, 11, no bairro do Cabula, em Salvador, após a polícia receber informações através do Disque Denúncia sobre dois suspeitos de tráfico que estavam em uma outra localidade da capital, que revelaram o esconderijo dos materiais.

Segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, Antônio Luís Ferreira dos Santos, de 24 anos, e Gustavo Bispo dos Santos Jesus, de 21, foram detidos por policiais da Operação Apolo no bairro de Pau da Lima - os agentes estavam próximos ao local - minutos antes da viatura da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Pau da Lima chegar na localidade.

Ainda de acordo com a polícia, os dois confessaram que traficavam no "Coroado", localidade no conjunto ACM, na Estrada das Barreiras, no Cabula, e revelaram que outros materiais estavam em uma casa da região.

Na residência, ainda segundo a polícia, foram encontradas 18 munições para calibre 45, nove para calibre 12, duas para calibre 7,62, duas para calibre nove milímetros, três coletes a prova de balas, dois blusões camuflados, grande quantidade de maconha, cocaína e crack, além de material para acondicionamento, preparo e venda.

Luís e Gustavo foram levados para a Central de Flagrantes, onde foram autuados por tráfico de drogas. A polícia informou que Antônio Luís já tinha passagem por roubo de veículos.

Em nota, o comandante da 47ª CIPM/Pau da Lima, major José Luiz Mesquita Júnior, comentou sobre a importância do Disque Denúncia na elucidação de crimes.

"Além das informações do Disque, também temos um número de Whatsapp que é divulgado para população. Nós também realizamos operações para combate de tráfico de drogas na região”, ressaltou.

