Drogas e facas são encontradas com presidiários em Salvador

Drogas, facas e outros objetos de perfuração foram encontrados na manhã desta quinta-feira, 22, dentro das celas da Cadeia Pública de Salvador, no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

De acordo com o coordenador do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado (Sinspeb), Geonias Santos, cerca de dez facas e uma quantidade não divulgada de drogas foram apreendidos por policiais durante uma inspeção rotineira.

Segundo ele, não é nenhuma novidade encontrar esse tipo de objeto com os presidiários. "Rotineiramente 'enxugamos gelo', porque insistentemente eles estão tentando 'tratar' o efeito último e não a causa. Os agentes tiram o ilícito hoje, mas 'amanhã' terão novos ilícitos substituindo os que foram retirados", disse.

O coordenador ainda pede mais atenção do governo quanto às situações nos presídios: "Enquanto não houver no governo a disposição em prover a vigilância adequada nas unidades prisionais, não temos como mudar os fatos".

"É preciso efetivo e EPIs (equipamentos de proteção individual) para que o 'baculejo' seja um método eficaz. É possível, inclusive, em meio às outras falhas, que esse trabalho surta bom efeito", completou Geonias.

Uma droga ainda não identificada (no canto à direita) foi encontrada (Foto: Divulgação | Sinspeb)

