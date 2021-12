Drogas avaliadas em R$ 35 mil são apreendidas no Nordeste de Amaralina

Mais de mil pinos de cocaína, 235 pedras de crack e 70 porções de haxixe foram apreendidas nesta sexta-feira, 17, em uma casa no bairro de Nordeste de Amaralina, em Salvador. No local, também foi encontrado munições de fuzil AK47. Ninguém foi preso.

Uma denúncia anônima levou os policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e da 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio) à residência na rua Sucupira. Três suspeitos estavam no local e, ao perceber a apróximação da polícia, conseguiram fugir.

Além da droga, 56 munições, material para refinamento e distribuição da droga, um colete a prova de balas e rádios comunicadores foram encontrados. O material foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

