Drogas avaliadas em R$ 20 mil são apreendidas na Gamboa

Seis quilos de drogas, entre cocaína, maconha e crack, avaliados em R$ 20 mil, foram encontrados escondidos na terça-feira, 10, em um matagal no bairro da Gamboa, em Salvador.

Os investigadores também apreenderam embalagens plásticas, cerca de 10 mil pinos para acondicionar as drogas, uma balança, além de xilocaína e fermento em pó, que servem para refinar as drogas.

Todo material apreendido foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), no Garcia. A polícia ainda procura o dono do material.

adblock ativo