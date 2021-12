Droga avaliada em R$ 500 mil é apreendida na Estrada da Rainha

Uma quantidade de drogas avaliada em R$ 500 mil foi apreendida em uma operação conjunta envolvendo a Polícia Federal (PF) e a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). A apreensão foi realizada na tarde desta quarta-feira, 31, na Estrada da Rainha, na região da Baixa de Quintas, em Salvador.

A droga estava escondida dentro de malas e de um veículo. Segundo a SSP, os policiais localizaram o entorpecente após uma denúncia anônima. Ainda de acordo com o órgão, com a informação de que o material ilícito seria entregue em um determinado imóvel, equipes da Polícia Militar (PM) e da PF montaram campanas.

No início da tarde, um homem parou um carro e desceu com malas. Quando uma guarnição se aproximou, ele correu e conseguiu fugir. Ninguém foi preso na ação.

Na casa e no carro, os policiais encontraram 40 quilos de maconha e 2 quilos de cocaína pura. Um carro modelo C4 Pallas, uma motocicleta, além de duas balanças, foram apreendidas também no local. O caso foi registrado na Superintendência Regional da PF, no Comércio.

