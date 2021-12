Droga apreendida no Porto de Salvador é avaliada em US$ 39 milhões

Os 562 kg de cocaína apreendidos escondidos em uma carga no porto de Salvador, na manhã desta terça-feira, 21, tem valor estimado em, pelo menos US$ 39,340 milhões. A droga estava distribuída em 20 sacolas dentro de um contêiner em um navio cargueiro a caminho do porto de Antuérpia, na Bélgica. O valor estimado em reais é de R$ 121, 460 milhões.

O quilo da cocaína pronta é comercializado a US$ 70 mil [valor final] na Europa, conforme Fábio Muniz, delegado regional da Polícia Federal (PF) de combate ao crime organizado. “Provavelmente, trata-se de pasta base de cocaína”, afirmou o delegado. Caso fique comprovado que se trata de pasta base de cocaína, o valor da droga apreendida tende a aumentar, uma vez que outras substâncias são misturadas à pasta base antes de ser comercializada.

A apreensão foi feita durante uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal. “Fizemos uma busca em um navio cargueiro de contêineres com destino a Antuérpia, na Bélgica, e identificamos divergências de lacres e de conteúdo em um dos contêineres. Nesse esquema criminoso, eles rompem os lacres, colocam a droga e outros lacres”, explicou Ricardo Machado, superintendente adjunto da 5ª Região Fiscal da Receita Federal.

De acordo com ele, foi declarado para a Receita Federal que havia pedras tipo piso no contêiner onde foram apreendidos os 562 Kg de cocaína.

Origem

“Suspeita-se que o contêiner chegou ao porto de Salvador com a cocaína. Mas isso pode ter sido feito em qualquer um dos portos pelos quais o navio passou”, disse Machado.

Antes de chegar ao porto de Salvador, a embarcação passou pelo porto de Paranaguá, no estado do Paraná, porto de Navegantes, em Santa Catarina, porto de Santos, em São Paulo, e porto do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro.

O nome do navio cargueiro onde foi feita a apreensão da cocaína não foi divulgado porque ainda não há indícios de envolvimento da transportadora com a droga apreendida.

Proprietário

O delegado Fábio Muniz afirmou que também não há indícios de que o proprietário da carga soubesse da existência da droga. “Houve adulteração do lacre. Geralmente, quem atua dessa forma, nessa técnica ‘rip-on/ rip-off’, são pessoas que trabalham no porto e tem contato no exterior para abir o contêiner [e retirar a droga, quando chega ao destino]”, afirmou o delegado Muniz.

A técnica conhecida por “rip-on/rip-off” consiste na utilização de uma carga regular para envio de drogas sem o conhecimento e a participação do exportador e do importador. A mercadoria irregular geralmente é colocada em cima da mercadoria regular para facilitar a retirada da mesma no local de destino, segundo o delgado.

A PF instaurou um inquérito para apurar a procedência da droga apreendida, bem como identificar os autores do crime.

Em 10 de janeiro último, foram apreendidos 399 Kg de cocaína em um contêiner que embarcaria do porto de Santos para Antuérpia. Durante todo o ano de 2016, foram apreendidas 10,6 toneladas de cocaína só no porto de Santos.

