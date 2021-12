Drauzio Varella participa de debate sobre envelhecimento saudável em Salvador

O médico Drauzio Varella estará em Salvador nesta quinta-feira, 1º, para participar do debate 'Renova 60', promovido pela Drogaria São Paulo. O encontro é gratuito e ocorre no UCI Shopping da Bahia, às 16h. As fichas serão distribuídas 2h antes do evento.

Na conversa, o doutor irá abordar questões sobre o envelhecimento saudável e a importância do uso de vacinas de medicamentos no aumento da expectativa de vida, além disso a mudança do estilo de vida, prevenção e cuidados de doença e tratamentos e saúde mental dos idosos.

