Dráuzio Varella participa de conferência de saúde em Salvador

O médico Dráuzio Varella participará da 10ª Conferência Estadual de Saúde da Bahia (Conferes), na próxima segunda-feira, 8, a partir das 10h, no Centro de Cultura Cristã da Bahia (Cecba), no Costa Azul. em Salvador,

Ele será um dos palestrantes e abordará sobre Democracia e Saúde: Direito e Consolidação e Financiamento do SUS. O evento é realizada a cada quatro anos e terá a participação de mais de dois mil delegados eleitos em conferências municipais na Bahia.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social do governo do estado (Secom), diversos segmentos sociais participarão para avaliar situação de saúde e propor as diretrizes à formulação da política de saúde.

