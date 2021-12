Doze suspeitos de praticar assaltos a ônibus são presos em Salvador

Doze jovens suspeitos de praticar assaltos a ônibus em Salvador foram presos em flagrante nesta quarta-feira, 26, após ação realizada pelo Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc). Eles foram surpreendidos quando trocavam objetos do roubo por drogas, na antiga fábrica da Toster, na Cidade Baixa.

Na operação, foram detidos Wendel Martins, de 22 anos, Ruan dos Santos, 22, Roger da Paixão, 19, Felipe Silva, 20, Victor Santana, 19, Jefferson Costa, 27, Izael dos Santos, 30, Deivide Alves, 24, Aderval Bonifácio, 25, Rodrigo Oliveira, 25, Rodrigo de Jesus, 28, e Lucas Moura, de 21.

De acordo com a polícia, eles haviam praticado seis roubos a coletivos entre a Suburbana e a Ribeira. Após denúncias, os agentes do Gerrc foram acionados e interceptaram os suspeitos na Baixa do Bonfim. O sinal do localizador de um dos celulares roubados apontou para a região onde os policiais fizeram o flagrante.

Com o bando, a polícia apreendeu 430 pedras de crack, 70 pinos de cocaína, 24 trouxinhas de maconha, seis celulares, dois cachimbos, uma arma de brinquedo e duas bicicletas do sistema de compartilhamento de bicicletas Salvador Vai de Bike.

Além de responderem por roubo, todos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles serão encaminhados nesta quinta, 27, para audiência de custódia, no Núcleo de Prisão em Flagrante, situado na avenida ACM.

adblock ativo