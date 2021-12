Doze postos do SAC vão funcionar nesta sexta, 30

Doze postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) vão funcionar normalmente nesta sexta-feira, 30. Amanhã, o expediente do funcionalismo estadual será suspenso por causa do Dia do Servidor, que é comemorado no dia 28 de outubro, e foi adiado para a sexta.

As unidades que vão funcionar são: Barra, Bela Vista, Liberdade, Shopping Paralela, Pau da Lima, Periperi, Pernambués, Salvador Shopping e Lauro de Freitas, na capital e Região Metropolitana; Juazeiro, Itabuna e o Ponto Cidadão de Coaraci, no interior.

As outras 41 unidades da Rede SAC na capital e interior do Estado terão o expediente suspenso. Os serviços públicos estaduais essenciais, como segurança e saúde, não vão parar.

Todas as atividades interrompidas voltam ao trabalho na terça-feira, 3, primeiro dia útil depois do Dia de Finados, comemorado na segunda-feira, 2 de novembro.

