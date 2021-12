Doze localidades de Salvador ficarão sem água nesta quarta

A manutenção no reservatório de água localizado em Capinas de Brotas fará com que 12 bairros e localidades de Salvador fiquem sem o fornecimento de água a partir das 7h desta quarta-feira, 22, segundo informou a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Entre as regiões afetadas estão Amaralina, Campinas de Brotas, Candeal, Chapada do Rio Vermelho, Cidade Jardim, Horto Florestal, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Rio Vermelho. Parte do Itaigara também ficará sem água, assim como a rua da Polêmica, em Brotas.

Conforme informações divulgadas pela empresa, a previsão é que o serviço seja normalizado gradativamente por volta das 20h do mesmo dia, após a finalização da obra.

